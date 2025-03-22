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Израиль

Акция протеста проходит на площади Париж в Иерусалиме. Видео

Полиция
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 22 марта 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:59
Акция протеста проходит на площади Париж в Иерусалиме. Видео
Yonatan Sindel/Flash90

Крупные силы полиции при поддержке пограничной полиции МАГАВ обеспечивают общественный порядок и безопасность участников акции протеста на площади Париж в Иерусалиме.

Демонстранты прошли шествием от центра города к площади Париж, где было согласовано проведение митинга, но по мере приближения к площади некоторые участники акции начали нарушать порядок, блокируя перекрестки, используя факелы и создавая угрозу как для протестующих, так и для участников дорожного движения.

Полиция вынесла нарушителям предупреждение и переместила их в согласованную зону протеста. Полиция также регулирует движение транспорта по улице Кинг Джордж.

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