Акция протеста проходит на площади Париж в Иерусалиме. Видео

Крупные силы полиции при поддержке пограничной полиции МАГАВ обеспечивают общественный порядок и безопасность участников акции протеста на площади Париж в Иерусалиме.

Демонстранты прошли шествием от центра города к площади Париж, где было согласовано проведение митинга, но по мере приближения к площади некоторые участники акции начали нарушать порядок, блокируя перекрестки, используя факелы и создавая угрозу как для протестующих, так и для участников дорожного движения.

Полиция вынесла нарушителям предупреждение и переместила их в согласованную зону протеста. Полиция также регулирует движение транспорта по улице Кинг Джордж.