Акция протеста проходит на площади Париж в Иерусалиме. Видео
время публикации: 22 марта 2025 г., 21:48 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 21:59
Крупные силы полиции при поддержке пограничной полиции МАГАВ обеспечивают общественный порядок и безопасность участников акции протеста на площади Париж в Иерусалиме.
Демонстранты прошли шествием от центра города к площади Париж, где было согласовано проведение митинга, но по мере приближения к площади некоторые участники акции начали нарушать порядок, блокируя перекрестки, используя факелы и создавая угрозу как для протестующих, так и для участников дорожного движения.
Полиция вынесла нарушителям предупреждение и переместила их в согласованную зону протеста. Полиция также регулирует движение транспорта по улице Кинг Джордж.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 20 марта 2025