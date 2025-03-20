Акция протеста в Иерусалиме продолжается, несмотря на дождь и ракетный обстрел

Тысячи израильтян участвуют в акции протеста возле здания "Кирьят А-Мемшала" в Иерусалиме, где должно состояться заседание правительства, посвященное отставке главы ШАБАКа Ронена Бара. Акция продолжается, несмотря на дождь, а до этого - ракетный обстрел из Йемена.

Недалеко от места проведения демонстрации был запечатлен полицейский, разбивающий окно в машине демонстрантов, перекрывшей дорогу рядом с перекрестком Рубин.

Ранее произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими на улице Аза, недалеко от резиденции Нетаниягу. Полиция применила водометы для разгона толпы. Лидер партии "Демократим" Яир Голан был повален полицейским на землю, когда он попытался защитить другого демонстранта.

Позднее, выступая на митинге перед канцелярией Нетаниягу, Яир Голан заявил, что "правительство Нетаниягу будет выброшено на свалку истории". "Именно мы, оказывая давление на правительство, вернули заложников, и мы спасем государство Израиль. Мы не будем подчиняться радикальным националистам. Мы отправим это правительство на свалку истории. Мы заново построим Израиль", - заявил он. Организаторы митинга говорят, что это выступление не было запланировано заранее.