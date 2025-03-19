Полиция сообщила о задержании в Иерусалиме 12 демонстрантов
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:15 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:15
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 12 участников беспорядков в Иерусалиме во время акции протеста.
В сообщении полиции говорится, что группа демонстрантов развела костер на проезжей части, создав опасную ситуацию для себя и окружающих. Полицейским пришлось применить огнетушители, чтобы не допустить жертв.
После того, как демонстрация была объявлена незаконной и полицейские попросили демонстрантов разойтись, часть из участников акции отказалась подчиняться. Полиция применила силу, чтобы оттеснить их с улицы Аза.
В полиции отмечают, что задержанные участники протеста подозреваются в нарушении общественного порядка, угрозах и нападении на прохожего и сотрудников полиции. Задержанные доставлены в отделение полиции.
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