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Израиль

Полиция сообщила о задержании в Иерусалиме 12 демонстрантов

Полиция
Акции протеста
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:15 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:15
Полиция сообщила о задержании в Иерусалиме 12 демонстрантов
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании 12 участников беспорядков в Иерусалиме во время акции протеста.

В сообщении полиции говорится, что группа демонстрантов развела костер на проезжей части, создав опасную ситуацию для себя и окружающих. Полицейским пришлось применить огнетушители, чтобы не допустить жертв.

После того, как демонстрация была объявлена незаконной и полицейские попросили демонстрантов разойтись, часть из участников акции отказалась подчиняться. Полиция применила силу, чтобы оттеснить их с улицы Аза.

В полиции отмечают, что задержанные участники протеста подозреваются в нарушении общественного порядка, угрозах и нападении на прохожего и сотрудников полиции. Задержанные доставлены в отделение полиции.

Израиль
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