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Израиль

Возле железнодорожной станции Петах-Тиквы поезд сбил человека

Ракевет Исраэль
Мада
Петах-Тиква
время публикации: 22 марта 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 22:40
Возле железнодорожной станции Петах-Тиквы поезд сбил человека
Пресс-служба МАДА

Молодой мужчина в возрасте около 25 лет погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции "Ракевет Петах-Тиква".

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали мужчину в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон", где врачи были вынуждены констатировать его смерть от множественных травм.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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