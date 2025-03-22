Возле железнодорожной станции Петах-Тиквы поезд сбил человека

Молодой мужчина в возрасте около 25 лет погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции "Ракевет Петах-Тиква".

Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали мужчину в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон", где врачи были вынуждены констатировать его смерть от множественных травм.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.