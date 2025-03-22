Возле железнодорожной станции Петах-Тиквы поезд сбил человека
время публикации: 22 марта 2025 г., 22:37 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 22:40
Молодой мужчина в возрасте около 25 лет погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции "Ракевет Петах-Тиква".
Прибывшие на место происшествия медики "Маген Давид Адом" эвакуировали мужчину в критическом состоянии в больницу "Бейлинсон", где врачи были вынуждены констатировать его смерть от множественных травм.
Ведется расследование обстоятельств происшествия.
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