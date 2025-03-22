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Израиль

Обращение Нетаниягу: Бар не останется руководить ШАБАКом, гражданской войны не будет

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 22 марта 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 22 марта 2025 г., 22:19
Обращение Нетаниягу: Бар не останется руководить ШАБАКом, гражданской войны не будет
Пресс-служба главы правительства

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в субботу вечером опубликовал видеообращение к гражданам страны. "Сегодня вечером я сообщу вам факты, которые вас потрясут, – так начал Нетаниягу свое выступление. – Но перед этим я хочу дать понять: Ронен Бар не останется главой ШАБАКа, гражданской войны не будет, и Израиль останется демократическим государством".

"Мы государство закона, – продолжил Нетаниягу. – И закон в Государстве Израиль гласит: правительство Израиля имеет право прекратить полномочия главы ШАБАКа до завершения его каденции. Именно так правительство и поступило. Но в последние дни звучат претензии, что якобы увольнение главы ШАБАКа призвано предотвратить расследование по делу Катара. Так что выслушайте от меня поразительные факты, которые должны беспокоить каждого и каждую из вас, граждан Израиля".

"Вот эти факты. Мое недоверие к главе ШАБАКа началось с 7 октября, когда он не разбудил меня и не разбудил остальных, и это недоверие росло вплоть до отстранения Ронена из переговорной группы. И все это произошло задолго до решения о начале расследования по делу Катара", – подчеркнул глава правительства.

"Я считал, что правильным для завершения каденции главы ШАБАКа будет дождаться от него отчета, проведенного ШАБАКом по причинам и результатам провала 7 октября, – продолжил Нетаниягу. – Так же было и с начальником Генштаба. Я отдал главе ШАБАКа распоряжение представить мне отчет до 15 февраля. 15 февраля, в тот день, когда он должен был подать мне отчет, Ронен Бар прислал мне письмо – вот это письмо".

Глава правительства показал распечатанный документ с пометками желтым маркером: "15 февраля, – зачитал он. – "Я хочу уведомить вас, что не могу подать вам отчет Общей службы безопасности в запрошенный вами срок". А завершает он письмо следующей фразой: "В свете всего вышесказанного, я прошу вас позволить мне представить отчет не позднее 27 февраля". Вот только 27 февраля он не подал мне отчет. Он попросил очередную отсрочку еще на несколько дней".

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