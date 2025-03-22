ПИЦ: полиция ПА задержала подозреваемого в Туль-Кареме, действуя параллельно с ЦАХАЛом

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в ночь на 22 марта спецслужбы Палестинской администрации задержали в Туль-Кареме молодого мужчину, подозреваемого в экстремистской деятельности.

ПИЦ отмечает, что спецназ полиции ПА действует в Туль-Кареме одновременно с израильскими военными, оказывая содействие спецслужбам Израиля. Более того, полиция ПА задержала подозреваемого в то время, когда ЦАХАЛ обратился к жителям района Муката в Туль-Кареме с призывом покинуть дома.