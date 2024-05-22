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Израиль

"Узкий" кабинет по ведению войны обсуждает новое предложение по сделке с ХАМАСом

время публикации: 22 мая 2024 г., 21:50 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 22:08
"Узкий" кабинет по ведению войны обсуждает новое предложение по сделке с ХАМАСом
Flash90. Фото: Т.Ньюберг

В канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходит заседание "узкого" кабинета по ведению войны, на котором обсуждается новое предложение по сделке с ХАМАСом. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Предложение было сформировано главой штаба по поиску похищенных генерал-майором запаса Ницаном Алоном. По данным радиостанции, обсуждаемом документе содержится компромисс по вопросу, вызывающему разногласия между Израилем и ХАМАСом.

На проведении этого заседания настаивали министры Йоав Галант, Бени Ганц и Гади Айзенкот.

Корреспондент корпорации "Кан" Гили Коэн в вечернем выпуске новостей на 11-м телеканале сообщила, что с ХАМАСом достигнута договоренность, что на первом этапе сделки будут освобождены женщины, как гражданские лица, так и наблюдательницы ЦАХАЛа. В документе, подписанном представителями ХАМАСа говорится, что первый этап – это "освобождение женщин по мере возможности".

На улице Рупин в Иерусалиме, рядом с канцелярией Нетаниягу, проходит митинг, участники которого требуют от правительства действий, которые приведут к освобождению заложников, "даже если ради этого придется прекратить операцию в секторе Газы". С аналогичным требованием выступают сотни демонстрантов возле "Кирии" в Тель-Авиве.

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