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Израиль

"Кан-11": ЦАХАЛ готовится перейти к более интенсивным боевым действиям в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:49
"Кан-11": ЦАХАЛ готовится перейти к более интенсивным боевым действиям в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации "Кан-11", ЦАХАЛ готовится в ближайшие дни перейти к более интенсивной фазе операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа, увеличив численность сил, привлеченных к выполнению боевых задач.

Военный корреспондент Итай Блюменталь сообщил, что новый этап предусматривает ввод нескольких тысяч дополнительных военнослужащих для захвата и удержания новых территорий.

Планируется также масштабное переселение местного населения в южные районы сектора.

Цель нового этапа – установление контроля над новыми районами сектора, главным образом, на севере и в центре.

Израиль
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