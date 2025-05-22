"Кан-11": ЦАХАЛ готовится перейти к более интенсивным боевым действиям в Газе

По информации "Кан-11", ЦАХАЛ готовится в ближайшие дни перейти к более интенсивной фазе операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа, увеличив численность сил, привлеченных к выполнению боевых задач.

Военный корреспондент Итай Блюменталь сообщил, что новый этап предусматривает ввод нескольких тысяч дополнительных военнослужащих для захвата и удержания новых территорий.

Планируется также масштабное переселение местного населения в южные районы сектора.

Цель нового этапа – установление контроля над новыми районами сектора, главным образом, на севере и в центре.