"Кан-11": ЦАХАЛ готовится перейти к более интенсивным боевым действиям в Газе
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:49
По информации "Кан-11", ЦАХАЛ готовится в ближайшие дни перейти к более интенсивной фазе операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа, увеличив численность сил, привлеченных к выполнению боевых задач.
Военный корреспондент Итай Блюменталь сообщил, что новый этап предусматривает ввод нескольких тысяч дополнительных военнослужащих для захвата и удержания новых территорий.
Планируется также масштабное переселение местного населения в южные районы сектора.
Цель нового этапа – установление контроля над новыми районами сектора, главным образом, на севере и в центре.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 22 мая 2025