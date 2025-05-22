В Рахате тяжело ранен молодой мужчина, его состояние критическое

В Рахате в криминальном инциденте ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого (примерно 20 лет) критическое. Реанимационные мероприятия были начаты по дороге в больницу.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.