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Израиль

В Рахате тяжело ранен молодой мужчина, его состояние критическое

Криминал в арабском секторе
время публикации: 22 мая 2025 г., 20:29 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 20:29
В Рахате тяжело ранен молодой мужчина, его состояние критическое
Flash90

В Рахате в криминальном инциденте ранен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние раненого (примерно 20 лет) критическое. Реанимационные мероприятия были начаты по дороге в больницу.

Раненый доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
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