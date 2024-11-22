x
22 ноября 2024
|
последняя новость: 00:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2024
|
22 ноября 2024
|
последняя новость: 00:20
22 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На Первом шоссе произошла авария с участием полицейского автомобиля

Мада
ДТП
Полиция
время публикации: 22 ноября 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 00:58
На Первом шоссе произошла авария с участием полицейского автомобиля
Пресс-служба МАДА

На Первом шоссе, в районе развязки Шореш, произошла авария с участием двух легковых автомобилей и патрульной машины полиции. В результате аварии пострадали три человека.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одной из пострадавших (женщины примерно 25 лет) тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 ноября 2024

ДТП в Тель-Авиве, один пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Из-за дождей и тумана возрастает риск ДТП, синоптики просят водить осторожнее
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 ноября 2024

Скончался младенец, получивший критические травмы в ДТП, где погибла его мать