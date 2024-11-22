На Первом шоссе произошла авария с участием полицейского автомобиля
время публикации: 22 ноября 2024 г., 00:20 | последнее обновление: 22 ноября 2024 г., 00:58
На Первом шоссе, в районе развязки Шореш, произошла авария с участием двух легковых автомобилей и патрульной машины полиции. В результате аварии пострадали три человека.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние одной из пострадавших (женщины примерно 25 лет) тяжелое, остальные получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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