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Израиль

Галант подписал приказ об административном аресте трех участников погрома в деревне Джит

время публикации: 23 августа 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 23 августа 2024 г., 00:56
Галант подписал приказ об административном аресте трех участников погрома в деревне Джит
Yonatan Sindel/Flash90

В четверг, 22 августа, министр обороны Йоав Галант по рекомендации Общей службы безопасности (ШАБАК) подписал приказы об административном аресте трех поселенцев, участвовавших в погроме в деревне Джит на прошлой неделе.

Еще один поселенец помещен под административный арест по подозрению в нападении на двух жительниц Рахата, случайно заехавших на форпост Гиват Ронен.

Адвокат Нати Рон, из организации "Хонену", обрушился с критикой на министра обороны, заявив, что Йоав Галант "побил собственный рекорд", подписав 25-й приказ об административном аресте евреев. "Галант стал министром, подписавшим от имени государства больше всего приказов об аресте евреев, чем все его предшественники. Вместо того, чтобы подать в отставку, министр обороны и глава ШАБАКа, несущие ответственность за крупнейший провал в сфере безопасности, продолжают следовать своей концепции, создавая угрозу для безопасности страны", – заявил адвокат Рон.

Израиль
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