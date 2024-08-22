Итамар Бен-Гвир потребовал уволить главу ШАБАКа и в знак протеста покинул заседание кабинета

На заседание кабинета министров, проходившего вечером в четверг, 22 августа, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал уволить главу Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара, после чего покинул заседание.

Недовольство Бен-Гвира было вызвано письмом Ронена Бара об угрозе "еврейского террора", о котором в вечернем выпуске 22 августа рассказал телеканал "Кешет-12".

В письме, отправленном на прошлой неделе главой ШАБАКа премьер-министру, министру обороны, министру юстиции, министру просвещения, министру финансов, министру внутренних дел, министру религиозных служб, юридическому советника правительства, говорится, что "молодежь холмов" (ультраправая поселенческая молодежь) является актором насильственных действий против палестинцев в Иудее и Самарии. По его словам, "административный арест" перестал работать как фактор сдерживания в том числе из-за комфортных условий, создаваемых еврейским экстремистам в тюрьме, из-за получаемых после освобождения денег от депутатов Кнессета и одобрения их действий.

Ронен Бар указывал в письме, что экстремистски настроенная молодежь, ранее действовавшая тайно, теперь действует открыто, и перешло от поджогов к использованию оружия. Он также говорит, что этому переходу способствует отсутствие осуждения, а иногда и поддержка со стороны правительства. Ронен Бар предупреждает, что ШАБАК не может остановить это явление, поскольку для этого требуются комплексные меры. Глава ШАБАКа предупредил, что действия "молодежи холмов" наносят ущерб поселенческому движению и Израилю в целом.

Итамар Бен-Гвир обвинил Ронена Бара в попытке отвлечь внимание от провалов собственной службы, из-за которых стали возможными события 7 октября.