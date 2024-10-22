Разрешены к публикации подробности атаки БПЛА на дом семьи Нетаниягу в Кейсарии

Во вторник, 22 октября, были разрешены к публикации подробности атаки беспилотника "Хизбаллы" на дом семьи Нетаниягу в Кейсарии.

Согласно опубликованной информации, целью всех трех беспилотников, запущенных "Хизбаллой" в сторону Кейсарии в субботу, 19 октября, была вилла, принадлежащая семье Нетаниягу. Два беспилотника были перехвачены, третий – попал в окно спальни.

На следующий день после атаки источники в службах безопасности сообщили журналистам, что вилле семьи Нетаниягу был причинен значительный ущерб. И, если бы Биньямин и Сара Нетаниягу находились в этот день дома, они подвергались бы опасности.

20 октября гендиректор канцелярии Нетаниягу Йоси Шели с начальником налогового управления посетил резиденцию Нетаниягу в Кейсарии, чтобы оценить ущерб.

Во вторник, 22 октября, террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором взяла на себя "полную и эксклюзивную" ответственность за эту атаку.