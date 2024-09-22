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Израиль

Сотрудники "Хеврат Хашмаль" восстановили электроснабжение Изреэльской долины

время публикации: 22 сентября 2024 г., 18:11 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 18:11
Сотрудники "Хеврат Хашмаль" восстановили электроснабжение Изреэльской долины
Yossi Aloni/FLASH90

Сотрудники "Хеврат Хашмаль" восстановили электроснабжение населенных пунктов Изреэльской долины, нарушенное в результате повреждения линий высоковольтных электропередач в ходе ракетных обстрелов.

Было также возобновлено электроснабжение в Галилее, тоже поврежденное ракетными обстрелами. В связи со множеством повреждений электросети, специальные усиленные бригады "Хеврат Хашмаль" действовали с раннего утра в разных районах севера Израиля.

В Кирьят-Бялике, на месте попадания ракет, электроснабжение было отключено в связи с повреждением электросети, техники работают над устранением повреждений.

Израиль
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