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Израиль

Учеба в Хайфе и севернее не возобновится и в понедельник, уроки будут проходить онлайн

время публикации: 22 сентября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 17:55
Учеба в Хайфе и севернее не возобновится и в понедельник, уроки будут проходить онлайн
Chaim Goldberg/Flash90

Министерство образования сообщило, что в связи с ситуацией в сфере безопасности на севере страны было принято решение не возобновлять работу образовательных учреждений в Хайфе и севернее. Данное решение будет действовать до 18:00 понедельника, если не произойдет существенных изменений в сфере безопасности.

В соответствии с решением, принятым по завершении оценки ситуации с Управлением тыла и руководителями органов местной власти, населенные пункты на линии противостояния – приграничныые населенные пункты, Южные Голаны, Верхняя Галилея, Центральная Галилея, Нижняя Галилея, район Хайфского залива, А-Эмеким, Иорданская долина – не возобновят фронтальное обучение в школах и детских садах. Будет проводиться обучение онлайн.

Кроме того, министерство образования отменяет школьные подвозки ("асаот") и поездки в вышеназванных районах, отменены и различные внешкольные и неформальные мероприятия, которые должны были проводиться на севере страны.

В остальных районах Израиля изменений нет, действуют ранее принятые инструкции Управления тылом.

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