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Израиль

ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана, перехвачен БПЛА, летевший с востока

время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:05 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:08
ЦАХАЛ: атакованы объекты "Хизбаллы" на юге Ливана, перехвачен БПЛА, летевший с востока
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщил об очередной серии ударов по целям на юге Ливана: израильские ВВС атаковали десятки объектов и пусковых установок "Хизбаллы".

Отмечается, что ночью также были атакованы цели в южном Ливане.

Также ЦАХАЛ сообщает, что недавно на юге Голанских высот была перехвачена подозрительная воздушная цель (судя по сообщениям иракских боевиков, БПЛА), летевшая с востока. Ущерб причинен не был, пострадавших нет.

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