В центре и на юге сектора Газы возникли перебои в работе интернета

Палестинская телекоммуникационная компания Paltel Group сообщила о перебоях в работе интернета в центральной части в центре и на юге сектора.

Отмечается, что проблемы коснулись клиентов, пользующихся домашним интернетом, в районе Хан-Юниса и Дир аль-Балаха.

В телекоммуникационной компании заявляют, что проблемы возникли из-за повреждения инфраструктуры в следствии боевых действий.