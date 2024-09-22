В центре и на юге сектора Газы возникли перебои в работе интернета
время публикации: 22 сентября 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 18:24
Палестинская телекоммуникационная компания Paltel Group сообщила о перебоях в работе интернета в центральной части в центре и на юге сектора.
Отмечается, что проблемы коснулись клиентов, пользующихся домашним интернетом, в районе Хан-Юниса и Дир аль-Балаха.
В телекоммуникационной компании заявляют, что проблемы возникли из-за повреждения инфраструктуры в следствии боевых действий.
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