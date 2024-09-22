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Израиль

Госпрокуратура требует от бедуина, убившего полицейского волонтера, миллионную компенсацию

время публикации: 22 сентября 2024 г., 13:50 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 13:50
Госпрокуратура требует от бедуина, убившего полицейского волонтера, миллионную компенсацию
Flash90

Государственная прокуратура подала от имени министерства национальной безопасности иск о выплате компенсации в размере около восьми миллионов шекелей за убийство волонтера полиции Амихая Кармели, которого в июне 2022 года сбил 30-летний Рани Камалат сбил машиной.

По данным искового заявления, обвиняемый, житель Раата, ехал на машине с друзьями после вечеринки, на которой все они распивали алкогольные напитки. Остановившись возле перекрестка Бейт-Даган в Ришон ле-Ционе ранним утром, они вышли из машины и начали танцевать. Увидев полицейский автомобиль, бедуины вернулись в машину и попытались скрыться, попутно врезавшись в проезжавшее мимо такси.

Полиция начала преследование подозреваемых, Камалат во время преследования ехал на высокой скорости, допуская множество нарушений правил дорожного движения, он проехал на красный свет и, подъехав к полицейскому блокпосту, прибавил скорости и врезался в полицейский автомобиль, сбив троих человек, стоявших рядом с машиной. В их числе был Амихай Кармели.

Даже после этого Камалат не остановился и продолжил движение, врезался в еще одну машину, а затем вышел и попытался убежать, но был задержан. Рани Камалат был признан виновным в убийстве по неосторожности, нападении при отягчающих обстоятельствах, неосторожном вождении и вождении в нетрезвом состоянии, он приговорен к 17,5 годам лишения свободы.

Компенсационный иск против него призван возместить ущерб близким погибшего волонтера полиции и возместить расходы государству.

Израиль
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