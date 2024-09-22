Нетаниягу на закрытом заседании: "По информации Израиля, около половины похищенных ХАМАСом живы"

Израильские телеканалы "Кешет" и "Кан-11" в вечерних выпусках новостей обнародовали еще одну "утечку" с закрытого заседания парламентской по иностранным делам и безопасности.

По словам министров, присутствовавших на обсуждении, премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ходе обсуждения сказал, что, по информации, имеющейся у Израиля, около половины похищенных израильтян, остающихся в плену ХАМАСа, живы. Нетаниягу также сообщил, что он полностью принял план сделки, предложенный Байденом, но Синуар попросил внести в документ 29 поправок, и только давление, может заставить лидера ХАМАСа изменить позицию.

Ранее в ведущих израильских СМИ появилась информация о том, что на заседании парламентской комиссии Нетаниягу заявил, что в последние дни Израиль планомерно и систематически занимается ослаблением "Хизбаллы" и отдалением ее от границ. Нетаниягу отметил, что значительные изменения возможны только в результате изменения баланса сил, подчеркнув, что Израиль продолжит "отсекать "Хизбалле" руки и ноги, пока та не прекратит любые попытки нападения".

При этом глава правительства подчеркнул, что решение не открывать второй фронт нападением на Ливан в начале войны "Железные мечи" было правильным, поскольку лишь сосредоточившись на одном из фронтов, израильские силы смогут освободить похищенных и победить ХАМАС.

Коснувшись последних операций против "Хизбаллы", глава правительства отметил, что благодаря им "иранская ось зла начала воспринимать Израиль иначе".