СМИ: на комиссии по политике и безопасности Нетаниягу обещал продолжить атаковать "Хизбаллу"

В ходе закрытого заседания парламентской комиссии по внешней политике и безопасности, на которой присутствовал глава правительства Биньямин Нетаниягу, премьер-министр пообещал, что Израиль в последние дни планомерно и систематически занимается ослаблением "Хизбаллы" и отдалением ее от границы. Высказывания премьер-министра цитируют в воскресенье, 22 сентября, ведущие израильские СМИ

Нетаниягу отметил, что значительные изменения возможны только в результате изменения баланса сил, подчеркнув, что Израиль продолжит "отсекать "Хизбалле" руки и ноги, пока та не прекратит любые попытки нападения".

При этом глава правительства подчеркнул, что решение не открывать второй фронт нападением на Ливан в начале войны "Железные мечи" было правильным, поскольку лишь сосредоточившись на одном из фронтов, израильские силы смогут освободить похищенных и победить ХАМАС.

Коснувшись последних операций против "Хизбаллы", глава правительства отметил, что благодаря им "иранская ось зла начала воспринимать Израиль иначе".