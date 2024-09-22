Управление тылом прокомментировала сообщения о повреждениях от ударной волны внутри МАМАДов
время публикации: 22 сентября 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 20:38
Управление тылом прокомментировало сообщения от нескольких жителей Кирьят-Бялика, где утром 22 сентября ракета упала в центре жилого квартала, о том, что ударная волна привела к повреждениям внутри комнат безопасности (МАМАД).
В Управлении тылом отмечают, что это произошло из-за не соблюдения правил закрытия окна и дверей в МАМАД.
"Чтобы избежать проникновения осколков и ударной волны, важно убедиться, что внешнее стальное окно и внутреннее стеклянное окно безопасного помещения закрыты и заперты до завершения чрезвычайной ситуации. Если у вас есть раздвижное стеклянное окно (двухстворчатое), его необходимо снять и вынести за пределы МАМАДа", – говорится в сообщении.
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