Управление тылом прокомментировала сообщения о повреждениях от ударной волны внутри МАМАДов

Управление тылом прокомментировало сообщения от нескольких жителей Кирьят-Бялика, где утром 22 сентября ракета упала в центре жилого квартала, о том, что ударная волна привела к повреждениям внутри комнат безопасности (МАМАД).

В Управлении тылом отмечают, что это произошло из-за не соблюдения правил закрытия окна и дверей в МАМАД.

"Чтобы избежать проникновения осколков и ударной волны, важно убедиться, что внешнее стальное окно и внутреннее стеклянное окно безопасного помещения закрыты и заперты до завершения чрезвычайной ситуации. Если у вас есть раздвижное стеклянное окно (двухстворчатое), его необходимо снять и вынести за пределы МАМАДа", – говорится в сообщении.