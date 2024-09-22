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Палестинский нелегал в жилете дорожного рабочего задержан в центре Тель-Авива

время публикации: 22 сентября 2024 г., 15:11 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 15:11
Палестинский нелегал в жилете дорожного рабочего задержан в центре Тель-Авива
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали на улице Левински палестинского нелегала, который был одет в жилет дорожного рабочего с надписью "Муниципальный служащий". В четверг вечером сотрудники МАГАВ заметили мужчину в ярко-оранжевом жилете, который вел себя подозрительно.

Судя по его жилету, речь шла о дорожном рабочем, нанятом муниципалитетом Тель-Авива – Яффо, вот только никаких дорожных работ поблизости не проводилось. К месту была вызвана полиция, сотрудники которой опросили подозреваемого.

Выяснилось, что он житель Шхема, и разрешений на пребывание и работу в Израиле у него нет. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, против него были предъявлены обвинения.

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