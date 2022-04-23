Сотни мусульман ночью "охраняли" мечеть Аль-Акса в Иерусалиме

Ночь на субботу, 23 апреля, сотни мусульман провели на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, некоторые ночевали в палатках, другие "дежурили", заявляя, что охраняют мечеть Аль-Акса.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" отмечает, что между мечетями Аль-Акса и Куббат ас-Сахра (Купол скалы, она же "Золотой купол") был поднят флаг Палестины.

Полиция Израиля не пыталась ночью прогнать этих "защитников" с Храмовой горы.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 22 апреля, до 150 тысяч мусульман приняли участие в массовой молитве около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Среди участников молитвы были экстремисты с флагами ХАМАСа, скандировавшие: "Евреи, помните, армия Мухаммада возвращается".

Утро третьей пятницы Рамадана началось с того, что сотни экстремистов-мусульман вновь устроили беспорядки около мечети Аль-Акса. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты.

По данным "Красного креста и полумесяца", в ходе столкновений пострадали более 150 участников беспорядков, получивших травмы от легких до средней тяжести. Была также травмирована сотрудница полиции.

Пресс-служба полиции передает, что столкновения возобновились вскоре после утренней молитвы, проходившей в 4 утра. Сотни молодых арабов, некоторые из которых размахивали зелеными флагами ХАМАСа, начали бросать в полицейских камни и петарды. Бойцы пограничной полиции не применяли спецсредства до окончания молитвы, но позже, когда экстремисты приблизились к району Стены Плача, начали действия по наведению порядка.

Беспорядки продолжались много часов. Полиция задержала около 480 нарушителей порядка, но большинство задержанных вскоре были отпущены.

Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего месяца Рамадан (завершается 1 мая). По пятницам, между утренней и дневной молитвами, обычно эти столкновения оказываются наиболее ожесточенными.

21 апреля ЦАХАЛ блокировал палестинские территории. Но около мечети Аль-Акса беспорядки устраивают в основном жители арабских кварталов Иерусалима, блокада ПА на их активность не влияет.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).