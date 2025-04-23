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Израиль

13-летняя девочка из Цур-Адасы сообщила, что ее пытались похитить

Расследование
Похищение
Дети
время публикации: 23 апреля 2025 г., 23:59 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 00:03
13-летняя девочка из Цур-Адасы сообщила, что ее пытались похитить
Gershon Elinson/Flash90

13-летняя жительница поселка Цур-Адаса сообщила, что трое неизвестных пытались силой затащить ее в машину, но ей удалось сбежать.

О происшествии девочка сообщила своим близким, которые связались со службой безопасности поселка и с полицией. Полиция начала розыск подозреваемых.

Сообщается, что полиция собрала данные с видеокамер в окрестностях и на перекрестках, чтобы установить автомобиль, его водителя и пассажиров.

Израиль
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