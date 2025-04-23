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Израиль

UNRWA сообщает об антисанитарии в лагерях перемещенных лиц в секторе Газы

ООН
UNRWA
Социальные проблемы
время публикации: 23 апреля 2025 г., 23:42 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 23:50
UNRWA сообщает об антисанитарии в лагерях перемещенных лиц в секторе Газы
AP Photo/Jehad Alshrafi

Во всех временных лагерях для перемещенных лиц в районе Аль-Мауаси крайне тяжелые, антисанитарные условия, и семьи борются с непрекращающейся жарой, нехваткой чистой воды и ограниченным доступом к медицинской помощи.

По словам представительницы Агентства ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA Луизы Уотеридж, которую цитирует UN-News, лагеря перемещенных лиц и территория вокруг них заполнены мусором, разливаются канализационные стоки, появилось множество крыс и мышей.

По мере нарастания жары распространяются болезни. Уотеридж утверждает, что UNRWA проводит постоянные кампании по очистке и санитарной обработке, но ресурсы заканчиваются.

После завершения первого этапа соглашения о прекращении огня и отказа ХАМАСа от второго этапа, в сектор Газы уже более 50 дней не поступала жизненно важная гуманитарная помощь.

По состоянию на 22 апреля, доноры выделили 569 миллионов долларов из необходимых на удовлетворение нужд трех миллионов палестинцев 4,07 миллиарда. Агентства ООН жалуются на острую нехватку средств для поддержания своих программ.

Израиль
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