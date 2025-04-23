ЦАХАЛ: сегодня рано утром во время обстрела из Йемена был сбой системы оповещения

ЦАХАЛ признал, что сегодня рано утром был сбой в системе предуведомления о ракетном обстреле из Йемена. "Неисправность была устранена, информация передана частично и с задержкой", – говорится в сообщении.

Многие (но не все пользователи) приложения Управления тылом получили "тихие" предуведомления об обстреле в 3:57 утра (учитывая время суток, почти никто эти предуведомления не видел). Тогда же пресс-служба ЦАХАЛа направила экстренные сообщения через WhatsApp и Telegram, предупреждая СМИ.

При этом сирены зазвучали уже через минуту, в 3:58. Тревога "Цева адом" была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи.

ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. В 4:21 ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что сообщений о пострадавших не поступало.

Утром стало известно, что фрагменты перехваченной ракеты найдены в Кирьят-Ате, к востоку от Хайфы.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 и 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.