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Израиль

В связи с лесным пожаром эвакуируют жителей поселков к северу от Бейт-Шемеша

Полиция
Пожары
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 14:30
В связи с лесным пожаром эвакуируют жителей поселков к северу от Бейт-Шемеша
David Cohen/Flash90

Полиция начала эвакуацию жителей поселков Эштаоль и Месилат-Цион, расположенных к северу от Бейт-Шемеша, в связи с распространением сильного лесного пожара.

Управление природы и парков Израиля сообщает о пожарах в районе заповедника Эйнот Гиватон (около Реховота) и в Иудейских горах. Туристические маршруты в этих районах закрыты.

Израиль
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