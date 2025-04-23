В связи с лесным пожаром эвакуируют жителей поселков к северу от Бейт-Шемеша
время публикации: 23 апреля 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 14:30
Полиция начала эвакуацию жителей поселков Эштаоль и Месилат-Цион, расположенных к северу от Бейт-Шемеша, в связи с распространением сильного лесного пожара.
Управление природы и парков Израиля сообщает о пожарах в районе заповедника Эйнот Гиватон (около Реховота) и в Иудейских горах. Туристические маршруты в этих районах закрыты.
Ссылки по теме