В связи с лесным пожаром эвакуируют жителей поселков к северу от Бейт-Шемеша

Полиция начала эвакуацию жителей поселков Эштаоль и Месилат-Цион, расположенных к северу от Бейт-Шемеша, в связи с распространением сильного лесного пожара.

Управление природы и парков Израиля сообщает о пожарах в районе заповедника Эйнот Гиватон (около Реховота) и в Иудейских горах. Туристические маршруты в этих районах закрыты.