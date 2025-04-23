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Израиль

Тысячи людей собрались на Площади Похищенных послушать воспоминания о Холокосте

время публикации: 23 апреля 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 21:25
Ализа Ландау
Кадр из видеотрансляции церемонии

В Тель-Авиве на Площади Похищенных проходит альтернативная церемония в честь Дня Памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки: огромное количество людей собрались, чтобы послушать свидетельства пережившей Холокост Ализы Ландау.

Организаторы акции приняли решение провести церемонию в духе известного проекта "Воспоминания в гостиной", "Зикарон ба-Салон", когда пережившие Холокост рассказывают о своем опыте, и участники встречи слушают их, задают вопросы и рассказывают о своих впечатлениях.

В дискуссии также участвуют отец заложника Алона Оэля Коби Оэль, мать Матана Ангерста Анат, а также многие артисты, политики и общественные деятели.

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