Тысячи людей собрались на Площади Похищенных послушать воспоминания о Холокосте

В Тель-Авиве на Площади Похищенных проходит альтернативная церемония в честь Дня Памяти Холокоста и героизма евреев Европы и Северной Африки: огромное количество людей собрались, чтобы послушать свидетельства пережившей Холокост Ализы Ландау.

Организаторы акции приняли решение провести церемонию в духе известного проекта "Воспоминания в гостиной", "Зикарон ба-Салон", когда пережившие Холокост рассказывают о своем опыте, и участники встречи слушают их, задают вопросы и рассказывают о своих впечатлениях.

В дискуссии также участвуют отец заложника Алона Оэля Коби Оэль, мать Матана Ангерста Анат, а также многие артисты, политики и общественные деятели.