Ханох Даум объявил, что проведет альтернативную церемонию в память о жертвах 7 октября

Журналист, писатель и стендапист Ханох Даум объявил в четверг, 23 августа, что он проведет альтернативную церемонию в память о жертвах 7 октября. Это заявление было сделано после того, как Мири Регев дала понять, что ее не интересует мнение семей погибших и похищенных, и она продолжит заниматься подготовкой "государственного мероприятия".

"После того, как я услышал ранящие и доставляющие боль слова Мири Регев, я взял на себя роль ведущего церемонии памяти, которую проводят семьи погибших и похищенных", - написал Даум в своем Facebook, добавив, что он уже это обсудил с организаторами. "Я обещаю, что это будет государственная церемония, общеизраильская, объединяющая всех. На ней будет место боли и памяти всех оттенков. Как наши герои сражались бок о бок в ту проклятую субботу, так и мы будем стоять бок о бок, правые и левые, религиозные и светские", - написал он.

По информации "Мако", на альтернативную церемонию уже собрали 1,3 миллиона шекелей. Одним из ее организаторов является Йонатан Шамриз, брат Йотама, одного из трех заложников, которые были по ошибке убиты израильскими военнослужащими во время операции в Шуджаийе. Йонатан Шамриз выразил уверенность в том, что Ханох Даум является подходящим ведущим для церемонии памяти, поскольку он умеет объединять вокруг себя людей.