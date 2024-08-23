Опрос "Mаарива": "Махане Мамлахти" отстает от "Ликуда", "Еш Атид" обходит НДИ

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы состоялись сегодня, крупнейшей фракцией Кнессета стала бы партия "Ликуд" с 22 мандатами.

Партия "Махане Мамлахти" теряет позиции и набирает только 20 мандатов. "Еш Атид" набирает 15 мандатов и меняется местами с НДИ, которая в этом опросе 14 мандатов.

У "Оцма Йегудит" – 10 мандатов, у ШАС – 9, у "Демократим" – 9, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, у "Ционут Датит" – 4 мандата.

Биньямин Нетаниягу на 1% обходит Бени Ганца в вопросе о пригодности занимать должность премьер-министра.