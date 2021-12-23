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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2021 г., 13:52

Дери подписал сделку с прокуратурой: его действия не будут признаны позорными и он вскоре сможет вернуться в Кнессет

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Дери подписал сделку с прокуратурой: его действия не будут признаны позорными и он вскоре сможет вернуться в Кнессет

В четверг, 23 декабря, юридический советник правительства Авихай Мандельблит объявил, что главе партии ШАС Арье Дери будут предъявлены обвинения в рамках заключенной с прокуратурой досудебной сделки.

Как уже сообщалось, в рамках сделки Дери признает себя виновным по двум пунктам нарушения налогового законодательства. Дери будет приговорен к условному тюремному сроку и к выплате штрафа в размере 180 тысяч шекелей.

Согласно заявлению Мандельблита, в рамках сделки и вследствие того, что Дери подаст в отставку из Кнессета, действия лидера ШАС не будут признаны позорными.


Это означает, что Дери сможет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.

Все детали сделки были согласованы еще накануне, однако в последний момент представители государственного обвинения изменили свою позицию по вопросу о "калоне", иными словами о том, будут ли считаться преступления, совершенные Дери, позорными. Глава ШАС и его адвокат Навот Тель Цур настаивали на том, чтобы в тексте вердикта суда вообще не упоминалась тема "позорных действий". В свою очередь, прокуратура настаивала на том, чтобы было записано, что обвинение не обязуется не утверждать, что речь идет о позорных действиях. На короткое время переговоры между Дери и Мандельблитом зашли в тупик. Однако в итоге госпрокуратура отступила.

Напомним, вопрос имеет значение для возможного возвращения Дери в политическую жизнь. Политик, чьи действия признаны позорными, не может вернуться в политику на протяжении семи лет. Дери намерен подать в отставку из Кнессета именно для того, чтобы у прокуратуры не было оснований говорить о "позоре", так как речь идет о частном лице. Однако, если Дери захочет вернуться в политику, ожидается, что будет подана апелляция, и в ходе ее рассмотрения поднят вопрос о "позорных действиях".

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