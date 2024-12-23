ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован ответственный за безопасность руководства ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 22 декабря, когда израильские ВВС атаковали штаб террористов ХАМАСа, располагавшийся в здании школы "Муса бин Нусайр" в районе Ад-Дарадж в городе Газа, был ликвидирован Тарут Мухаммад Ахмад аль-Бик – глава управления безопасности в контрразведке ХАМАСа.

Это управление занимается в структуре ХАМАСа обеспечением безопасности руководства и высокопоставленных командиров боевиков.

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о восьми убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели около школы "Муса бин Нусайр".