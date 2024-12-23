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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован ответственный за безопасность руководства ХАМАСа

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 23 декабря 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 19:26
ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован ответственный за безопасность руководства ХАМАСа
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 22 декабря, когда израильские ВВС атаковали штаб террористов ХАМАСа, располагавшийся в здании школы "Муса бин Нусайр" в районе Ад-Дарадж в городе Газа, был ликвидирован Тарут Мухаммад Ахмад аль-Бик – глава управления безопасности в контрразведке ХАМАСа.

Это управление занимается в структуре ХАМАСа обеспечением безопасности руководства и высокопоставленных командиров боевиков.

ЦАХАЛ подчеркивает, что израильским военным в Газе приходится действовать в крайне сложных условиях плотной городской застройки. Тем не менее, делается все возможное для того, чтобы минимизировать ущерб мирным гражданам.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщал о восьми убитых в результате удара ВВС ЦАХАЛа по цели около школы "Муса бин Нусайр".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2024

ЦАХАЛ: в Газе был атакован штаб ХАМАСа, располагавшийся в школе