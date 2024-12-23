Адас Кляйн обратилась к юрсоветнице правительства с жалобой на Сару Нетаниягу

Государственная свидетельница по так называемому "делу 1000" (делу о подарках) Адас Кляйн, бывшая секретарша миллиардера Арнона Милчена, направила юридической советнице правительства Гали Баарав-Миаре обращение с требованием возбудить уголовное расследование против супруги главы правительства Сары Нетаниягу.

В своем обращении, подготовленном адвокатом Гиорой Эдратом, Кляйн приводит выдержки из журналистского расследования Иланы Даян "Увда", вышедшего в эфир в конце минувшей недели. В программе "Увда" рассказывалось, как супруга главы правительства и заведующая канцелярией премьера Хани Блайвайс использовали активистов "Ликуда" для оказания давления на противников Биньямина Нетаниягу. Одной из их целей была Адас Кляйн.

Мишенями активистов "Ликуда", направляемых Блайвайс, были Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

Адас Кляйн написала, реагируя на изложенную в программе информацию: "Я бы ожидала, что тот, кто считает себя лидером и стремится вести за собой народ и государство, выступит в защиту граждан страны и потребует начать расследование".

Отметим, что в воскресенье политические активисты подали десятки жалоб в полицию с требованием провести расследование изложенных в программе Иланы Даян "Увда" фактов.