Нетаниягу в Кнессете: "Операция против хуситов – не первая, и она не будет последней"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете на так называемом "заседании 40 подписей" – 40 депутатов подписались под требованием, чтобы премьер-министр вышел на трибуну парламента и дал ответы на все вопросы законодателей. В частности, Нетаниягу говорил о ситуации в сфере безопасности – о мощнейших ударах, которые были нанесены "Хизбалле" и ХАМАСу, о продолжении борьбы с "осью зла", возглавляемой и спонсируемой Ираном, о ситуации в сфере экономики и о других важных темах.

Нетаниягу начал свое выступление с напоминания, что возвращение всех заложников домой это главный приоритет израильского правительства, добавив, что он не может сейчас рассказать обо всех предпринимаемых шагах. "Вы говорили в начале войны, что мы не вернем никого, но мы вернули больше половины, – подчеркнул глава правительства. – И мы действуем на всех уровнях ради их возвращения".

По словам премьера, в переговорах о возвращении заложников наметился определенный прогресс, и достичь его удалось благодаря, прежде всего, уничтожению главаря ХАМАСа Яхьи Синуара, ослаблении и отвлечении Ирана и "Хизбаллы", на помощь которых надеялся ХАМАС, и благодаря огромным потерям, которые несет ХАМАС. При этом Нетаниягу подчеркнул: он не знает, сколько еще займет времени работа над возвращением заложников, но прогресс есть, и правительство продолжит действовать, без перерыва.

Затем Нетаниягу рассказал о посещении Хермона и подчеркнул, что атака, осуществленная 7 октября на Израиль, подчеркнула необходимость защищать всеми силами все наши границы – на юге, на севере и на востоке. "Мы не позволим ни одному террористическому образованию закрепиться на расстоянии броска от наших населенных пунктов, – подчеркнул премьер. – Эта история закончена. Как я обещал, – а я обещал это через два дня после начала войны, – мы меняем лицо Ближнего Востока. Череда наших успехов и побед вызывает огромное уважение в нашем регионе и во всем мире".

Нетаниягу заявил, что победы Израиля видят не только друзья еврейского государства, но и его враги. "Они видят огромные разрушения, которые ХАМАС и "Хизбалла" сами на себя навлекли, они в ужасе от ликвидаций их лидеров первого, второго, третьего, четвертого ранга, – продолжил Нетаниягу. – А ведь и здесь, в Кнессете, звучали голоса, выражавшие сомнение и недоверие. Требования прекратить войну. Требования не входить в Рафиах, требования заключить сделку сейчас. А мы говорили иначе. Мы говорили, что будет огромная разница, если мы займем Филадельфийский коридор, если мы уничтожим еще четыре батальона ХАМАСа, если мы прекратим огонь на севере только после того, как уничтожили значительную часть сил "Хизбаллы".

Нетаниягу подчеркнул, что бросаемые Израилю вызовы не закончились. "Мы не спускаем глаз с Ирана, угрожающего уничтожить нас. Мы полны решимости предотвратить получение Ираном ядерного оружия и любого другого оружия массового уничтожения, угрожающего нашим городам, – заявил премьер-министр. – На днях мы с министром обороны поручили ЦАХАЛ нанести точный удар по стратегическим целям хуситов в Йемене, и я уверяю вас: – это не первая и не последняя операция. Мы уничтожили значительные террористические активы хуситов. Принцип прост: кто пытается нас атаковать – мы атакуем его с бескомпромиссной силой. Даже если это займет время, мы продолжим сокрушать ось зла – последовательно, мощно и изощренно".