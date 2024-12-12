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Израиль

Послевоенный туризм: инструкции от полиции Израиля

Туризм
Полиция
время публикации: 12 декабря 2024 г., 14:33 | последнее обновление: 12 декабря 2024 г., 14:56
Послевоенный туризм: инструкции от полиции Израиля
Фото NEWSru.co.il

Перед выходными днями полиция опубликовала список инструкций для туристов и отдыхающих на севере Израиля после подписания соглашения о прекращения огня в Ливане. В сообщении полиции отмечается, что после заключения соглашения тысячи туристов ежедневно приезжают на север, чтобы посетить места, игравшие центральную роль во время боевых действий.

Полиция напоминает, что многие территории закрыты для посещения гражданскими лицами, включая туристов, без согласования с органами безопасности.

В случае обнаружения неопознанного предмета следует отойти подальше и немедленно сообщить в полицию по телефону 100. Полиция и ЦАХАЛ работают над удалением и нейтрализацией сотен неразорвавшихся боеприпасов на открытой местности, и важно помнить, что на территории вблизи зоны противостояния может быть множество ракет, снарядов и других боеприпасов.

Водителям следует проявлять особую осторожность, особенно во время поездки по второстепенным дорогам и шоссе. Во время боевых действий были повреждены многие дороги, разметка, освещение и дорожные знаки, и все еще не все повреждения устранены.

Вход на территорию Ливана строго запрещен, нарушение этого закона грозит лишением свободы сроком до четырех лет.

Израиль
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