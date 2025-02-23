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Израиль

Стало известно о смерти отца убитой 7.10 Софии Бонгарт Владислава Бонгарта

Погибшие
время публикации: 23 февраля 2025 г., 21:51 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 22:09
Стало известно о смерти отца убитой 7.10 Софии Бонгарт Владислава Бонгарта
Chaim Goldberg/Flash90

Стало известно о смерти Владислава Бонгарта из Кармиэля. Владислав был отцом 21-летней Софии Бонгарт, убитой террористами в "черную субботу" 7 октября 2023 года на фестивале Nova возле Реим.

По сообщениям в сообществе семей пострадавших на фестивале Nova, Владислав Бонгарт "не выдержал тоски по дочери". В соответствии с публикациями в социальных сетях, Владислав и София были очень близки, они вместе снимали ролики в TikTok. София проходила курсы гиюра и уже должна была получить свидетельство о завершении курса, но была жестоко убита террористами.

Похороны Владислава Бонгарта состоялись в воскресенье днем на кладбище Кармиэля.

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