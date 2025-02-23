В сектор Газы пытались контрабандой ввезти сотни смартфонов

На КПП "Эрез" был задержан грузовик, получивший разрешение на доставку в сектор Газы гуманитарной помощи: в грузовике было спрятано неразрешенное к провозу оборудование и электроника.

В ходе совместной операции Управления наземными переходами министерства обороны и подразделения по борьбе с экономической преступностью в ЛАХАВ-433 были изъяты: 650 смартфонов, десятки sim-карт, три проектора и различные запчасти для автомобилей.

Водитель грузовика, гражданин Израиля, задержан на месте и передан для допроса полиции.