В сектор Газы пытались контрабандой ввезти сотни смартфонов
время публикации: 23 февраля 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 20:40
На КПП "Эрез" был задержан грузовик, получивший разрешение на доставку в сектор Газы гуманитарной помощи: в грузовике было спрятано неразрешенное к провозу оборудование и электроника.
В ходе совместной операции Управления наземными переходами министерства обороны и подразделения по борьбе с экономической преступностью в ЛАХАВ-433 были изъяты: 650 смартфонов, десятки sim-карт, три проектора и различные запчасти для автомобилей.
Водитель грузовика, гражданин Израиля, задержан на месте и передан для допроса полиции.
Ссылки по теме