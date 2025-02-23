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Израиль

В сектор Газы пытались контрабандой ввезти сотни смартфонов

Контрабанда
Газа
время публикации: 23 февраля 2025 г., 20:34 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 20:40
В сектор Газы пытались контрабандой ввезти сотни смартфонов
Пресс-служба полиции Израиля

На КПП "Эрез" был задержан грузовик, получивший разрешение на доставку в сектор Газы гуманитарной помощи: в грузовике было спрятано неразрешенное к провозу оборудование и электроника.

В ходе совместной операции Управления наземными переходами министерства обороны и подразделения по борьбе с экономической преступностью в ЛАХАВ-433 были изъяты: 650 смартфонов, десятки sim-карт, три проектора и различные запчасти для автомобилей.

Водитель грузовика, гражданин Израиля, задержан на месте и передан для допроса полиции.

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