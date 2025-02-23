Зимний шторм "Коралл": в горах очень холодно, но снега мало

На прошлой неделе метеослужба Израиля объявляла о надвигающейся волне холода и осадков. Зимнему шторму было дано название "Коралл" (קורל). Прогнозировались очень холодная погода, дожди и снегопады в горах (на высотах более 500 м над уровнем моря).

В субботу вечером снегопад начался не только на горе Хермон и других вершинах Голанских высот, но также на горе Мерон, в Верхней Галилее (высота 1208 м над уровнем моря), включая друзский поселок Хурфейш.

В ночь на воскресенье, 23 февраля, на фоне понижения температуры до 2 градусов, слабый снегопад с дождем, был зафиксирован в горах Иерусалима. При этом осадки были незначительными.

Утром 23 февраля осадки в большинстве горных районов Израиля прекратились. В горах очень холодно. На Хермоне сегодня днем – не выше -4 градусов. В Иерусалиме – около 5 градусов тепла.

В течение дня волна холода будет сопровождаться северо-западным ветром скоростью до 20-25 км/ч. Но штормового ветра не будет. Высота волн на побережье Средиземного моря не более 2 м.

В ночь на понедельник, 24 февраля, ожидается похолодание. Слабый снег пройдет на Голанах, в Верхней Галилее, а также в горах Иерусалима, Самарии и Иудеи.

Напомним, что горный курорт Хермон закрыт для посетителей по распоряжению ЦАХАЛа. Однако в некоторые другие районы, где выпал снег, проехать можно.

В то же время полиция настоятельно рекомендует воздержаться от необязательных поездок, так как вождение на "летней резине", без специальных приспособлений, по обледенелым дорогам крайне опасно.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.