ХАМАС сообщил о прекращении переговоров с Израилем до освобождения палестинских заключенных

Представитель руководства ХАМАСа Махмуд аль-Мардауи в своем телеграм-канале написал, что террористическая группировка не будет участвовать в переговорах с Израилем по второму этапу сделки до тех пор, пока из израильских тюрем не выйдут заключенные, освобождение которых было согласовано в обмен на шестерых живых заложников.

Он потребовал от посредников оказать давление на Израиль с целью принудить его к выполнению договоренностей.

В ночь на 23 февраля канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала следующее заявление: "Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАСа, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера (22 февраля), до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний".

Ранее представитель ХАМАСа Иззат ар-Ришк осудил решение властей Израиля и обратился к посредникам с требованием оказать давление на Израиль.