Впервые за девять лет снег выпал на Кармеле
время публикации: 23 февраля 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 23:44
Снег на Кармеле шел всего лишь несколько минут, но этого было достаточно, чтобы попасть во все вечерние новости. Синоптик телеканала "Кан-11" Шарон Векслер отметила, что, согласно данным метеорологической службы Израиля, последний раз снег на Кармеле шел в 2016 году.
В этом году снегопад можно было увидеть на высоте 470 метров над уровнем моря.
Вечером 23 февраля в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе прошел снег с дождем. Это был первый снегопад в израильской столице с 2022 года.
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