x
23 февраля 2025
|
последняя новость: 23:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 февраля 2025
|
23 февраля 2025
|
последняя новость: 23:40
23 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Впервые за девять лет снег выпал на Кармеле

время публикации: 23 февраля 2025 г., 23:26 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 23:44
Впервые за девять лет снег выпал на Кармеле
AP Photo/Jae C. Hong

Снег на Кармеле шел всего лишь несколько минут, но этого было достаточно, чтобы попасть во все вечерние новости. Синоптик телеканала "Кан-11" Шарон Векслер отметила, что, согласно данным метеорологической службы Израиля, последний раз снег на Кармеле шел в 2016 году.

В этом году снегопад можно было увидеть на высоте 470 метров над уровнем моря.

Вечером 23 февраля в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе прошел снег с дождем. Это был первый снегопад в израильской столице с 2022 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2025

В Иерусалиме пошел снег, школы и садики начнут работать с 9:00
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 23 февраля 2025

Заморозки и весеннее цветение на севере Израиля. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2025

Прогноз погоды в Израиле на 23 февраля: холодно, слабый дождь, снегопад в горных районах