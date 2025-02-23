Впервые за девять лет снег выпал на Кармеле

Снег на Кармеле шел всего лишь несколько минут, но этого было достаточно, чтобы попасть во все вечерние новости. Синоптик телеканала "Кан-11" Шарон Векслер отметила, что, согласно данным метеорологической службы Израиля, последний раз снег на Кармеле шел в 2016 году.

В этом году снегопад можно было увидеть на высоте 470 метров над уровнем моря.

Вечером 23 февраля в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе прошел снег с дождем. Это был первый снегопад в израильской столице с 2022 года.