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Израиль

Нетаниягу поговорил по телефону с двумя освобожденными заложниками

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 23 февраля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 23:05
Нетаниягу поговорил по телефону с двумя освобожденными заложниками
AP Photo/Ariel Schalit

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел вечером 23 февраля телефонный разговор с двумя освобожденными заложниками, Саги Декель-Хеном и Охадом Бен-Ами, и их женами.

Премьер-министр поинтересовался их самочувствием, процессом адаптации и реабилитации. Он отметил, что весь еврейский народ рад их возвращению, а также их силе тела и духа во время плена.

Нетаниягу отметил, что для освобождения потребовалось серьезное давление на чудовищ из ХАМАСа, поскольку организация согласилась освободить лишь несколько живых заложников в рамках текущей сделки. Однако премьер-министр настаивал на максимальном увеличении числа освобожденных на первом этапе, и этот успех был достигнут благодаря нашим бойцам-героям и решительным, взвешенным решениям.

Премьер-министр заверил, что продолжит прилагать все усилия для возвращения всех наших заложников, и живых, и мертвых.

Израиль
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