Нетаниягу поговорил по телефону с двумя освобожденными заложниками

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел вечером 23 февраля телефонный разговор с двумя освобожденными заложниками, Саги Декель-Хеном и Охадом Бен-Ами, и их женами.

Премьер-министр поинтересовался их самочувствием, процессом адаптации и реабилитации. Он отметил, что весь еврейский народ рад их возвращению, а также их силе тела и духа во время плена.

Нетаниягу отметил, что для освобождения потребовалось серьезное давление на чудовищ из ХАМАСа, поскольку организация согласилась освободить лишь несколько живых заложников в рамках текущей сделки. Однако премьер-министр настаивал на максимальном увеличении числа освобожденных на первом этапе, и этот успех был достигнут благодаря нашим бойцам-героям и решительным, взвешенным решениям.

Премьер-министр заверил, что продолжит прилагать все усилия для возвращения всех наших заложников, и живых, и мертвых.