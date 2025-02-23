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Израиль

В Иерусалиме пошел снег, школы и садики начнут работать с 9:00

Иерусалим
Погода
Снегопад
время публикации: 23 февраля 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 19:42
В Иерусалиме пошел снег, школы и садики начнут работать с 9:00
Yonatan Sindel/Flash90

Вечером в воскресенье, 23 февраля, в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе начался долгожданный снег. Отмечается, что это первый снегопад в израильской столице с 2022 года.

Муниципалитет Иерусалима объявил, что из-за снегопада и ожидаемого гололеда образовательные учреждения столицы начнут в понедельник работать с 9:00.

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