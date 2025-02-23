В Иерусалиме пошел снег, школы и садики начнут работать с 9:00
время публикации: 23 февраля 2025 г., 19:37 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 19:42
Вечером в воскресенье, 23 февраля, в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе начался долгожданный снег. Отмечается, что это первый снегопад в израильской столице с 2022 года.
Муниципалитет Иерусалима объявил, что из-за снегопада и ожидаемого гололеда образовательные учреждения столицы начнут в понедельник работать с 9:00.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 23 февраля 2025