В Иерусалиме пошел снег, школы и садики начнут работать с 9:00

Вечером в воскресенье, 23 февраля, в Иерусалиме и в Маалот-Таршихе начался долгожданный снег. Отмечается, что это первый снегопад в израильской столице с 2022 года.

Муниципалитет Иерусалима объявил, что из-за снегопада и ожидаемого гололеда образовательные учреждения столицы начнут в понедельник работать с 9:00.