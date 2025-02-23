Предъявлены обвинения задержанному за убийство женщины в Рамле

В суд Центрального округа подано обвинение против 20-летнего Нишата Хусейна из Рамле, задержанного по подозрению в убийстве 30-летней Сабрин Абу Хамад из Лода, матери трех детей.

Согласно обвинительному заключению, 14 января 2025 года Нишат Хусейн, на голове которого был шлем, полностью скрывающий лицо, подъехал на мотоцикле к автомобилю, за рулем которого была Сабрин Абу Хамад, произвел четыре выстрела в женщину, после чего скрылся с места происшествия. Преступление было совершено на улице Бялик в Рамле. Раненая была доставлена в больницу "Каплан" в Реховоте, где была констатирована ее смерть.

По версии следствия, это было заказное убийство. По этому делу ожидаются и другие обвинительные заключения.