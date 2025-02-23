Пенсионерка завещала имущество директору дома престарелых – суд отменил завещание

Одинокая женщина, в течение 21 года до своей смерти проживавшая в частном доме престарелых ("диюр муган") завещала все свое имущество директору учреждения (к моменту ее смерти – бывшему директору). Дом престарелых оспорил это завещание, указав, что речь идет о недопустимом влиянии на пожилую женщину, которое запрещено уставом учреждения. Суд аннулировал завещание, и апелляция в окружной суд была отклонена.

Об этом интересном процессе рассказал в воскресенье, 23 февраля, "Калькалист". По материалам суда, одинокая вдова, проживавшая в "диюр муган" в Тель-Авиве составила два завещания – в 2000 году и в 2011 году, в этих завещаниях она распорядилась разделить ее имущество между несколькими некоммерческими организациями и ее знакомыми. Однако в 2015 году она составила третье завещание, в котором оставляла все имущество тогдашнему директору дома престарелых, а если на момент ее смерти его не будет в живых – двоим из трех его сыновей. В декабре того же 2015 года она упала и получила серьезную травму, ее перевели в отделение для нуждающихся в постоянном уходе, ей был назначен опекун, и в этом отделении она пробыла до самой своей смерти в возрасте 95 лет.

В январе 2021 года бывший директор дома престарелых, руководивший учреждением с 2011 по 2015 годы, подал заявление о признании последнего завещания помокной. Дом престарелых подал возражение против этого, указав, что по условиям найма сотрудникам дома престарелых запрещено получать какие-либо выгоды от жильцов. Администрация учреждения обвинила бывшего директора в недопустимом влиянии на пожилую женщину и в нарушении этики.

Канцелярия юридического советника правительства и генерального опекуна поддержали возражение администрации, возражения подали также представители НКО и знакомые пожилой женщины, которые должны были получить наследство по предыдущему завещанию.

Бывший директор утверждал, что он стал самым близким человеком для покойной, став ей почти как сын. Однако в ходе судебного разбирательства были представлены данные, согласно которым к 2015 году у пожилой женщины были серьезные когнитивные и физические проблемы, и ее свободная воля на момент составления последнего завещания – вопрос спорный.

Суд принял возражения и распорядился об отмене последнего завещания. Бывший директор дома престарелых подал апелляцию в окружной суд, но его апелляция была отклонена. Бывший директор "диюр муган" должен будет также заплатить судебные издержки в размере 40 тысяч шекелей.