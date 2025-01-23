"Куклы-террористы" в Кфар-Сабе, среди задержанных Михаил Лобовиков
Одним из задержанных в связи с появлением в Кфар-Сабе пикапа с "куклами-террористами" оказался Михаил Лобовиков – известный активист "Ликуда", об этом сообщил в своем телеграм-канале Вадим Малев. Данная информация получила широкое распространение в соцсетях.
Пресс-служба полиции имена задержанных в связи с этим инцидентом не публиковала.
Ранее полиция сообщала о задержании трех подозреваемых в установке в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол в человеческий рост, изображавших вооруженных террористов "Нухбы". Отмечалось, что задержанные являются жителями Кфар-Сабы, Тель-Авива и одного из поселков в Иудее и Самарии.
Как сообщалось ранее, полиция проводит расследование в связи с установкой в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол, изображавших террористов. Надпись на картонке, повешенной на борт автомобиля, поясняла, что это "всего лишь иллюстрация". Эта "экспозиция" вызвала панику в городе. После того, как в полицию поступили звонки, кукол убрали.
Правая активистка Айелет Лаш на своей странице в X опубликовала фотографию "экспозиции" со следующим комментарием: "Сегодня утром в Кфар-Сабе. Представление, иллюстрирующее то, что произойдет, если государство Израиль не поспешит оккупировать Дженин, изгнать террористов и основать там еврейское поселение".
הבוקר בכפר סבא
מיצג שממחיש קמצוץ ממה שיקרה
אם מדינת ישראל לא תחיש לכבוש את ג'נין, לגרש את מחבליה ולהקים שם התיישבות יהודית.
לא מבצע ולא גרביים.
מלחמת חורמה,
או שהנוחבות יגררו את בנות כפר סבא לג'נין pic.twitter.com/wP6LpNSqPu— איילת לאש (@ayeletlash9) January 23, 2025