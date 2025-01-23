"Куклы-террористы" в Кфар-Сабе, среди задержанных Михаил Лобовиков

Одним из задержанных в связи с появлением в Кфар-Сабе пикапа с "куклами-террористами" оказался Михаил Лобовиков – известный активист "Ликуда", об этом сообщил в своем телеграм-канале Вадим Малев. Данная информация получила широкое распространение в соцсетях.

Пресс-служба полиции имена задержанных в связи с этим инцидентом не публиковала.

Ранее полиция сообщала о задержании трех подозреваемых в установке в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол в человеческий рост, изображавших вооруженных террористов "Нухбы". Отмечалось, что задержанные являются жителями Кфар-Сабы, Тель-Авива и одного из поселков в Иудее и Самарии.

Как сообщалось ранее, полиция проводит расследование в связи с установкой в кузове пикапа в Кфар-Сабе кукол, изображавших террористов. Надпись на картонке, повешенной на борт автомобиля, поясняла, что это "всего лишь иллюстрация". Эта "экспозиция" вызвала панику в городе. После того, как в полицию поступили звонки, кукол убрали.

Правая активистка Айелет Лаш на своей странице в X опубликовала фотографию "экспозиции" со следующим комментарием: "Сегодня утром в Кфар-Сабе. Представление, иллюстрирующее то, что произойдет, если государство Израиль не поспешит оккупировать Дженин, изгнать террористов и основать там еврейское поселение".