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Израиль

В Иерусалиме прошла акция протеста "молодежи холмов"

Иудея и Самария
Иерусалим
Акции протеста
время публикации: 23 января 2025 г., 20:39 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 20:39
В Иерусалиме прошла акция протеста "молодежи холмов"
Chaim Goldberg/Flash90

Десятки молодых людей, большинство из которых были одеты так, как одевается поселенческая молодежь, провели акцию протеста в районе Струнного моста в Иерусалиме. Несколько раз им удалось перекрыть движение на въезде в город.

Поводом для акции протеста стало ранение двух евреев сотрудниками сил безопасности возле форпоста Рамат-Гилад во время беспорядков в арабской деревне Аль-Фундук. На одном из плакатов было написано: "Еврей не стреляет в еврея".

Участники акции протеста требуют судить сотрудника полиции, "стрелявшего в евреев", и прекратить "преследования поселенческой молодежи".

Поздно вечером 20 января десятки граждан Израиля, некоторые из которых были в масках, прибыли ночью в район деревни Аль-Фундук, находящейся в зоне ответственности бригады "Эфраим", они жгли имущество жителей деревни, и причинили ущерб. Получив сообщение о нападении, силы ЦАХАЛа и израильской полиции поспешили на место происшествия. Отмечается, что в военнослужащих и сотрудников полиции бросали камни.

Возле форпоста Рамат-Гилад, находящегося недалеко от деревни Аль-Фундук, сотрудниками сил безопасности, по всей видимости, сотрудником полиции, были тяжело ранены двое израильтян. К расследованию обстоятельств инцидента привлечены отдел по расследованию правонарушений, допущенных полицейскими, и военная полиция.

Израиль
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