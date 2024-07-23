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Израиль

В эвакуированных населенных пунктах на севере Израиля занятия в школах не возобновятся 1 сентября

время публикации: 23 июля 2024 г., 21:08 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 21:08
В эвакуированных населенных пунктах на севере Израиля занятия в школах не возобновятся 1 сентября
Yossi Zindel/Flash90

Впервые официально объявлено, что в эвакуированных населенных пунктах на севере Израиля учебный год не начнется 1 сентября. Об этом сказал министр просвещения Йоав Киш на встрече с главами местных советов, находящихся на "линии противостояния".

Эвакуированные с северной границы школьники продолжат учиться в школах по месту своего пребывания.

Йоав Киш отметил, что это решение было принято "с тяжелым сердцем".

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