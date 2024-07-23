В эвакуированных населенных пунктах на севере Израиля занятия в школах не возобновятся 1 сентября

Впервые официально объявлено, что в эвакуированных населенных пунктах на севере Израиля учебный год не начнется 1 сентября. Об этом сказал министр просвещения Йоав Киш на встрече с главами местных советов, находящихся на "линии противостояния".

Эвакуированные с северной границы школьники продолжат учиться в школах по месту своего пребывания.

Йоав Киш отметил, что это решение было принято "с тяжелым сердцем".