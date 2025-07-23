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Израиль

Полиция расследует убийство женщины в Негеве

Криминал
время публикации: 23 июля 2025 г., 01:01 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 01:01
Полиция расследует убийство женщины в Негеве
Пресс-служба полиции Израиля

Рядом с 80-м шоссе, недалеко от бедуинского населенного пункта Арара ба-Негев, обнаружено тело женщины с проникающими ранениями, парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали ее смерть.

По оценкам парамедиков, убитой около 40 лет.

Полиция расследует обстоятельства убийства и ведет розыск подозреваемых.

Израиль
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