Около одного из ресторанов в Яффо застрелен мужчина

Около одного из ресторанов на улице Кедем в Яффо застрелен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте констатировали его смерть.

На месте убийства работают криминалисты. Начальник полиции Тель-Авивского округа генерал-майор Хаим Саргароф посетил место происшествия. Расследование поручено центральному отделению полиции округа.

По данным предварительного расследования, речь идет об убийстве на криминальной почве.