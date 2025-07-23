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Израиль

Около одного из ресторанов в Яффо застрелен мужчина

Криминал
время публикации: 23 июля 2025 г., 00:22 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 00:22
Около одного из ресторанов в Яффо застрелен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Около одного из ресторанов на улице Кедем в Яффо застрелен мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" на месте констатировали его смерть.

На месте убийства работают криминалисты. Начальник полиции Тель-Авивского округа генерал-майор Хаим Саргароф посетил место происшествия. Расследование поручено центральному отделению полиции округа.

По данным предварительного расследования, речь идет об убийстве на криминальной почве.

Израиль
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