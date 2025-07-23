Кнессет проголосует в поддержку распространения суверенитета на Иудею и Самарию

Ультраортодоксальные партии продолжают бойкотировать голосование по персональным законопроектам коалиции.

В связи с этим коалиция отозвала все законопроекты, которые должны были рассматриваться на пленарном заседании парламента.

В то же время Кнессет продолжает рассматривать законопроекты оппозиции, а также вопросы, не являющиеся законопроектами.

В течение дня ожидается рассмотрение предложения, в соответствии с которым Кнессет декларирует поддержку идеи суверенитета в Иудее и Самарии. Это предложение будет рассматриваться по инициативе депутатов Лимор Сон Армелех ("Оцма Иегудит"), Одеда Форера (НДИ) и Дана Илуза ("Ликуд").

Несколько министров, среди них министр юстиции Ярив Левин, министр просвещения Йоав Киш, министр национальных инфраструктур Эли Коэн и некоторые другие, уже заявили, что проголосуют за это предложение.

Фракция ШАС также объявила, что проголосует за это предложение. Аналогичным образом проголосуют депутаты от партии "Агудат Исраэль". На данный момент неясно, как проголосуют депутаты от фракции "Дегель а-Тора".

Оппозиция, со своей стороны, использует отведенное ей время для того, чтобы выступить против намерения "Ликуда" сменить главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Бывший спикер Кнессета Мики Леви ("Еш Атид") заявил, что "этот шаг во время войны направлен на то, чтобы обелить грязь, которой является попытка освободить ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛе".